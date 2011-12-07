Гостей и жителей Казани приглашают на фестиваль «Театр горожан». Об этом сообщается на странице Театра перформативных искусств «MOÑ» в социальных сетях.

«С 1 по 19 июня вас ждёт театральная лаборатория „Город АРТ-подготовка“ и целая неделя показов спектаклей и специальных проектов», — сказано в тексте сообщения.

К участию приглашаются водители такси, жители Иннополиса и другие желающие попробовать себя в создании спектакля с горожанами на набережные озера Кабан.