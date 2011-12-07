Татарстанцев приглашают написать о вкладе представителей разных народов в российскую историю

Татарстанцев приглашают написать и разместить информацию о вкладе представителей разных народов в российскую историю и культуру на интернет-портале проекта «Следы Наций».

Молодежная общественная организация «Молодой мир» запустила исследовательский культурно-исторический проект «Следы Наций». Проект инициирован с целью помочь людям разных национальностей, узнать больше о культуре, истории, потребностях и взглядах друг друга, найти общие интересы и повысить уровень взаимопонимания и доверия во время совместной научной, практической и творческой работы.

Любой желающий уже сейчас может принять участие в наполнении тематическим контентом интернет-портала «Следы Наций», разместив на портале информацию о вкладе представителей разных народов в российскую историю и культуру.

В рамках проекта будут проводятся культурно-исторические исследования и конкурсы, организованы краеведческие экспедиции, форумы и фестивали, а также выйдут телевизионные и интернет-программы. В мае стартовали конкурсы «Активный следопыт» и «Горящие сердца».

Участники конкурса «Горящие Сердца» проводят исследования разных этапов истории своих народов от фольклора до современности и представляют информацию о подвигах героев своих стран, покоривших сердца соотечественников, по номинациям:

1. Повествование: рассказ, статья, стихотворение.

2. Творческое произведение: скульптура, иллюстрация.

3. Визуализация: репортаж, документальный фильм.

При размещении материалов на портале «СЛЕДЫ НАЦИЙ» можно принять участие в конкурсе «АКТИВНЫЙ СЛЕДОПЫТ» по направлениям размещаемых материалов: самый интересный рассказ, самый интересный участник.

Информация о действующих конкурсах размещена на сайте проекта.