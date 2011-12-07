В Челнах уволили заведующую детсадом за требование процентов с заработка фотографа

В Набережных Челнах уволили заведующую детсадом за требование процентов с заработка фотографа. Об этом сообщили в администрации автограда.

Напомним, об инциденте стало известно после публикации скриншотов местного фотографа в социальных сетях. На них была зафиксирована его переписка с заведующей детским садом. В ней женщина неоднозначно дала понять, что мужчина зарабатывал «на ее территории», а потому он должен отдать ей процент.

После в ситуацию вмешалась городская прокуратура, которая провела служебную проверку. В ходе нее было принять решение уводить руководителя дошкольного учреждения №29 «Березка» по п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ.