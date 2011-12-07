От мелиссы до ромашки: какие травы и как собирать для чая

Обычно мы в июле собираемся большой компанией вместе с детьми и внуками и едем за город — туда, где нет автомобильных трасс, заводов и электростанций. Подышим свежим воздухом, послушаем пение птиц, полюбуемся цветущей зеленью и наберем всяких полезных трав.

Самый вкусный чай — в детстве

Меня, закоренелую чаевницу, пристрастила к чаям моя покойная абика Язиля. В нашем доме во главе стола всегда стоял большой самовар. К чаю абика с утра готовила свежую выпечку, ставила вазочки с вареньями, кувшины с молоком и сливками. Все свое — домашнее. Чай абика заваривала сама — тот, который присылала ей из Уфы подруга Мариам апа. Плиточный с сухофруктами был самым моим любимым.

В большой фарфоровый чайник белого цвета в синий горошек абика клала кусочки чая, свежие листочки мяты и смородины. Из шумящего самовара заливался крутой кипяток, затем чайник накрывался теплым мягким полотенцем. Чай всегда был очень горячим, пили его из блюдечек. Какой же он был вкусный и ароматный чай.

Что можно собирать?

Я так и продолжаю заготавливать для чая всякие травы. По вкусу и аромату травяные напитки могут поспорить с традиционным чаем. Главное — в них нет кофеина, будоражащего нервы, зато есть масса биологически активных веществ: витамины, гликозиды, алкалоиды, благотворно влияющие на организм человека.

По физическим свойствам лекарственные растения можно разделить на успокаивающие — мелисса, валериана, пустырник, ромашка, обезболивающие — шалфей, шиповник и мята, отхаркивающие — мать-и-мачеха, подорожник, душица, тимьян, разжижающие кровь — перечная мята, полынь, крапива. А есть еще снотворные, возбуждающие, слабительные, вяжущие и мочегонные, кровоостанавливающие, желудочные и др.

Чтобы сбор трав удался

Собирать молодые травы необходимо до или в период цветения и только в сухую погоду, когда совсем высохнет роса. При таких условиях растение сохраняет свой естественный цвет и максимальное количество лекарственных свойств. Травы должны быть зелеными, чистыми, не поврежденными — это обязательные условия. Растения надо срезать или аккуратно рвать руками. Я это делаю старыми портняжными ножницами, они острые и удобные.

Сушить травы следует в тени на сквозняке, поскольку на свету содержащиеся в них полезные соединения быстро разрушаются. Не рекомендуется измельчать растения до сушки, так как это способствует более быстрому улетучиванию эфирных масел и других важных компонентов. Для сушки можно использовать духовку, печь, электросушилку.

Хранить травы требуется в защищенном от света и влаги месте, поместив в бумажные пакеты, хлопчатобумажные мешочки или плотно закрытые стеклянные банки. Использовать заготовленные травы следует в течение года после сбора. Остатки трав никогда не выбрасываю, делаю из них ванночки для рук, ног, ополаскиваю волосы, обливаю после ванны внука. Эффект всегда замечательный!

Что касается общеукрепляющих чаев, то их можно пить практически всем. Чтобы приготовить травяной чай, в заварочный чайник необходимо положить одну-две чайных ложки сушеных растений, залить кипятком и дать настояться. Чаще всего для чая используются мята, мелисса, зверобой, душица, чабрец, листья земляники, смородины. Можно заваривать смесь из нескольких трав.