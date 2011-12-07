Фасад футбольный манеж «Максат» украсили настенные панно с изображением знаменитых футболистов

В Приволжском районе завершается строительство крытого футбольного манежа. Его отличает необычное настенное панно на фасаде, на которых изображены мастера футбола: Николай Сентябрев, Лев Яшин, Галимзян Хусаинов, Виктор Колотова, Вагиз Хидиятуллин, Курбан Бердыев, Гекдениз Карадениз, Лионель Месси.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, эти футболисты, по мнению спортивной общественности, внесли значительный вклад в развитие футбола в Казани и в России. Указывая на свободное место на фасаде, Метшин выразил надежду, что там появятся портреты молодых талантливых футболистов.