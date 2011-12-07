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Ильсур Метшин о манеже «Максат»: Это не просто покрытие – это абсолютный аналог настоящей травы

Сегодня мэр Казани инспектировал ход работ на новом спортивном объекте, который примет первых посетителей 10 сентября. В Приволжском районе готовится к сдаче футбольный манеж «Максат».

В новом футбольном манеже «Максат» одновременно могут заниматься до 60 юных спортсменов. Количество зрительных мест — 160. Освещение аналогичное яркому дневному свету.

Отдельно дал оценку градоначальник по качеству покрывного материала, который использовали на поле. Обычно на футбольных полях принято укладывать материал из крошки, переработанной из автомобильных шин. Новый материал отличается высоким нетоксичным свойством, он не требует полива и обладает хорошей упругостью, что высоко ценится футболистами.

«Это абсолютный аналог настоящей травы», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

  

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