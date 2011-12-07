Татарстанские школьницы стали призерами всероссийского конкурса «ПатриУм»

Татарстанские школьницы стали призерами проекта «ПатриУм», сообщают организаторы конкурса.

«На всероссийском интернет-портале „Одаренные дети“ завершилась серия конкурсов в рамках проекта „ПатриУм“. Победителями интеллектуальных состязаний стали более 200 талантливых школьников из разных регионов России. Есть среди них и ребята из Татарстана», — сказано в сообщении.

Так, в число призеров вошли Алиса Ситникова из Казани (МБОУ СОШ 85) и сестры Самина и Алина Суфияровы из Набережных Челнов (МАОУ «Гимназия 76»). Девочки получили приглашение на трехдневную школу «ПатриУм», которая пройдет с 26 по 28 сентября в онлайн-формате.

Проект «ПатриУм» включает в себя более 40 конкурсов по разным гуманитарным направлениям, участвуя в которых школьники приобщились к культуре родной страны и других государств, развивали свои творческие способности, приобретали новые знания и профессиональные навыки.

Проект реализован на портале «Одаренные дети», который организован на президентский грант. На портале регулярно проводятся конкурсы по более чем по 20 сферам.