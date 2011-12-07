В Челнах росгвардейцы задержали преступника, сбежавшего из зала суда

В Набережных Челнах росгвардейцы задержали мужчину, сбежавшего из зала суда, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Сотрудники ведомства патрулировали район, когда заметили подозрительного мужчину, сторонившегося людных мест. Заметив авто правоохранителей, он явно занервничал и направился к соседнему дому. Однако росгвардейцы догнали и остановили его.

В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина уже две недели находится в федеральном розыске. 54-летний задержанный оказался сбежавшим из зала суда во время перерыва. Преступника осудили за незаконную покупку и хранение наркотиков.

Беглец был доставлен в полицию.