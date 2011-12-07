В Татарстане открывается футбольный манеж, аналога которого нет в республике

10 сентября в Казани откроется крытый футбольный манеж «Максат». В нем будут заниматься дети, тренироваться воспитанники спортшколы «Приволжанин», а также городские команды любительского футбола.

Спортивный объект построен по самым современным технологиям. Футбольное поле покрыто качественным и износостойким материалом с высокой имитацией травы. Ее размер 90 на 45 метров.

На данное время манеж полностью готов. Сейчас ведется благоустройство территории, монтаж уличного освещения. В ноябре начнется посадка деревьев и кустарников.