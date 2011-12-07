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Представитель прокуратуры выехал на место обнаружения костей в Камском Устье

В случае подтверждения данных надзорные органы будут выяснять, на каком основании там была выделена земля под строительство глэмпинга.

В Камском Устье проведут проверку по факту появления там старого кладбища с человеческими костями. Туда уже выехал представитель прокуратуры, сообщил «Казанским ведомостям» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверку инициировали из-за публикаций в СМИ и социальных сетях. Напомним, что на месте, где были найдены человеческие кости, возводится глэмпинг. Надзорные органы будут выяснять, на каком основании там была выделена земля под строительство глэмпинга. 

Подробнее о том, откуда взялись человеческие кости на территории пляжа в Камском-Устье читайте в нашем материале

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