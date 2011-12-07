Чартерные рейсы снизят стоимость туров в Казань из регионов России

В Казань из регионов России 13 сентября стартуют чартерные рейсы. Они позволят снизить стоимость туров до 50%, при этом туристы могут получать качественные услуги, отвечающие высоким стандартам крупного федерального туроператора. Этот вопрос подробно обсуждался на сегодняшней пресс-конференции с участием Рустама Минниханова.

«Нами была проведена большая совместная работа, чтобы как можно больше жителей страны смогли увидеть нашу республику», — отметил Минниханов.

Кроме того, местные компании, задействованные в приеме и обслуживании туристов, получают новых клиентов и дополнительный стимул к развитию.

«Туристам предложат увлекательные экскурсионные программы, которые позволят познакомиться с уникальными архитектурными и природными достопримечательностями, их историей и культурой, отведать блюда национальной кухни и проникнуться местным колоритом», — сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

Ранее заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева заявила, что развитие спа-отдыха в Татарстане стало одним из ключевых направлений в республике.