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В День города и республики в Казани продлят работу общественного транспорта

Горожане смогут уехать домой до 23:30.

В Казани из-за празднования Дня города и республики 30 августа общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня с продлением режима работы до 23:30. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 14:00 до 23:30 будут ездить 13 автобусов, которые следуют по улице Декабристов. С полным списком можно ознакомиться на сайте мэрии.  При этом с 16:00 до 23:30 усилят работу троллейбусного маршрута № 1 — Горьковское шоссе — роддом. А троллейбусный маршрут № 3 — ул. Академика Глушко, 15 — речной порт будет курсировать с двух часов дня до восьми вечера.

Кроме того, казанский метрополитен не изменит графика работы. Жители смогут воспользоваться метро с 9 утра до полдвенадцатого ночи.

Подробнее о мероприятиях, запланированных на 30е августа, читайте в нашем материале.

КВ
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