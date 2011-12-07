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В Камском Устье проведут проверку из-за появления человеческих костей на туристической площадке

Глава района Наиль Вазыхов заявил, что кладбища там нет.

В Камском-Устье местные власти проведут проверку по факту появления на пляже человеческих останков. Об этом заявил глава Камско-Устьенского района Наиль Вазыхов.

«Я считаю, что это провокация района и туристической отрасли. Да, может быть, там и было раньше кладбище, но официального документа подтверждающего это у меня нет», — сообщил Вазыхов.

Напомним, на территории пляжа в Камском-Устье неожиданно нашли человеческие останки, которые были разбросаны по всей территории пляжа.

Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.

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