В Камском Устье проведут проверку из-за появления человеческих костей на туристической площадке

В Камском-Устье местные власти проведут проверку по факту появления на пляже человеческих останков. Об этом заявил глава Камско-Устьенского района Наиль Вазыхов.

«Я считаю, что это провокация района и туристической отрасли. Да, может быть, там и было раньше кладбище, но официального документа подтверждающего это у меня нет», — сообщил Вазыхов.

Напомним, на территории пляжа в Камском-Устье неожиданно нашли человеческие останки, которые были разбросаны по всей территории пляжа.

Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале.