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В Казани из-под воды Волги вновь поднялся старинный мощеный тракт

Уровень воды в Волге заметно опустился в этом году.

В Казани из-под воды вновь поднялся мощеный тракт.

Раньше старинная дорога соединяла пляж Локомотив и старый речпорт города в районе Адмиралтейской слободы. В середине прошлого века с заполнением водохранилища тракт ушел под воду на несколько метров. Правда, три года назад из-за сильного обмеления Волги дорога снова поднялась над водой. Тогда же казанцы ринулись на прогулки по тракту. Многие старались унести с дороги исторические артефакты — не только старинные предметы быта, найденные там, но и булыжники, которыми был вымощен тракт. Для предотвращения разграбления тракту присвоили статус объекта вновь выявленного объекта культурного наследия.

В этом году уровень воды в реке вновь опустился и тракт снова стал пешеходным. 

Напомним, этой весной в Татарстане на Каме сел на мель теплоход с нефтепродуктами. Танкер перевозил более 3 тыс. тонн газойля и 17,5 тонн топлива.

КВ
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