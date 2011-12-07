В Казани ожидается теплая погода в сентябре

В столице Татарстана сентябрь может стать аномально теплым из-за бабьего лета. Об этом сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«По актуальному долгосрочному прогнозу сентябрь ожидается с положительной аномалией, что может проявиться за счет бабьего лета (волны тепла после относительно прохладного периода) или затяжного лета» — передает слова эксперта пресс-служба вуза.

По словам Аухадеева, нынешнее лето в Казани оказалось очень жарким и побило все рекорды. Средняя температура этого времени года в Казани составила около 22,4 градуса. По жаре оно может занять третье место за всю историю наблюдений. Жарче было только в 2010 году — 23,3 градуса и в 1869 году — 22,5 градуса.

«Август оказался богат на рекорды, их было зафиксировано аж четыре, также повторился рекорд прошлого года. Так, 18 августа температура воздуха достигла 34,3 градуса, 19-го — 36,1 градуса, 20-го — 37,9 градуса, 21-го — 36,8 градуса, 22 августа — 33,7 градуса», — рассказал доцент.

Также за лето в Казани выпало около 115 мм осадков при норме в 189 мм, также отметил эксперт.

Ранее о погоде в сентябре «Казанским ведомостям» рассказал профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев. Эксперт поделился, что температурная аномалия продолжится, среднемесячная температура составит около 12 градусов.

Подробнее о том, какая погода ожидает казанцев в сентябре, — читайте в нашем материале.