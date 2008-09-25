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Конкурс станет ежегодным

Сегодня в Доме работников образования пройдет церемония награждения победителей конкурса на грант мэра Казани Ильсура Метшина, сообщает kzn.
По 30 тысяч рублей вручат педагогам и по 25 тысяч - лучшим педагогам дополнительного образования.
КВ
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