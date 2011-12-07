За незаконное увеличение земельного участка не просто оштрафуют

Нужно помнить, что самовольное занятие земельного участка или его части влечет наложение административного штрафа. Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра Татарстана, его размер варьируется в зависимости от статуса правонарушителя и кадастровой стоимости земельного участка. Так, для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей; для юрлиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей. Если же кадастровая стоимость не определена, на граждан налагается штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей.Помимо штрафа устанавливается срок, в течение которого нарушения должны быть устранены. По истечении этого срока инспекторами проводится дополнительная проверка. Если нарушение не было устранено, то материалы проверки направляются в суд для принятия решения о привлечении нарушителя к ответственности за неисполнение предписания. Если собственник и после этого не устраняет нарушение, его могут заставить освободить незаконно занятый участок принудительно, по решению суда.В сложившейся ситуации Росреестр Татарстана рекомендует гражданам не нарушать земельное законодательство, а воспользоваться совершенно легальным способом увеличения своего земельного участка - за счет земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Такая возможность предусмотрена Земельным кодексом РФ. Для этого гражданину необходимо обратиться в орган местного самоуправления с соответствующим заявлением. В Казани, например, первоначально обращаются в управление архитектуры и градостроительства исполкома города для утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. После постановки на кадастровый учет нового земельного участка надо обратиться в комитет земельных и имущественных отношений с заявлением о заключении соглашения о перераспределении земель. Муниципальная услуга по перераспределению земель бесплатная, но гражданин должен оплатить выкупную стоимость присоединяемой земли либо части земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности. С 3 августа это 100 процентов от кадастровой стоимости.Если речь идет о перераспределении по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, то обратиться с таким заявлением может собственник участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства. Перераспределение возможно в том числе и на основании утвержденного проекта межевания территории в отношении земельных участков, предназначенных для иных целей.К кадастровому инженеру гражданин обращается после получения утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории либо согласия на перераспределение в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. Заключение соглашения о перераспределении возможно только после постановки земельного участка на кадастровый учет. То есть в Росреестр гражданин обращается в первый раз для постановки на кадастровый учет земельного участка, во второй раз - для регистрации права собственности после заключения соглашения о перераспределении.