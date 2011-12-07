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Из-за ДТП под Казанью образовалась огромная пробка.
Как рассказали очевидцы происшествия, авария произошла накануне около семи часов утра на перекрестке Залесной и Осиновской улиц. Дорогу не смогли поделить две иномарки.
Удар был такой силы, что водителя «Пежо» отшвырнуло в заборное ограждение. Его уже доставили в больницу с травмами грудной клетки. Водителю «Тойоты» повезло больше.
В результате аварии на перекрестке образовалась пробка. По Осиновской движение было затруднено еще два с половиной часа после ДТП, а Залесная «стоит» до сих пор — пробка протянулась до улицы Хибинская.