Из-за ДТП под Казанью образовалась огромная пробка.

Как рассказали очевидцы происшествия, авария произошла накануне около семи часов утра на перекрестке Залесной и Осиновской улиц. Дорогу не смогли поделить две иномарки.

Удар был такой силы, что водителя «Пежо» отшвырнуло в заборное ограждение. Его уже доставили в больницу с травмами грудной клетки. Водителю «Тойоты» повезло больше.

В результате аварии на перекрестке образовалась пробка. По Осиновской движение было затруднено еще два с половиной часа после ДТП, а Залесная «стоит» до сих пор — пробка протянулась до улицы Хибинская.