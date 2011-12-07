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Начался прием заявок на Международный конкурс детских рисунков «Гуманность внутри войны»

Согласно условиям конкурса, на рассмотрение жюри принимаются рисунки от юных художников возрастом от 7 до 19 лет.

Стартовал прием заявок на Международный детский конкурс рисунков «Гуманность внутри войны» под патронатом ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

Согласно условиям конкурса, на рассмотрение жюри принимаются рисунки от юных художников возрастом от 7 до 19 лет. В творческом состязании могут принять участие и обычные школьники и учащиеся художественных школ, студий, кружков, а также студенты средне-специальных учебных заведений и просто все желающие. Предусмотрено три возрастных категорий участников: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 19 лет.

В перечне номинаций конкурса в том числе — рисунки, посвященные памяти журналистов, погибших в горячих точках, рисунки, рассказывающие о военных мемориалах. Кроме того, в рамках творческого смотра состоится конкурс иконописи «Семья и вера».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 января 2021 года. 200 отобранных работ будут представлены тематической экспозицией на торжественной церемонии в Италии, в г. Удине. Среди них  будут выбраны 20 победителей.

Условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.zurart.it

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