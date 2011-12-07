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Открытие агропарка позволило создать в селе Татарстана около 40 новых рабочих мест

«Усадьба» появилась в Лаишевском районе республики.

Замглавы Минсельхозпрода РТ Ришат Хабипов поучаствовал в открытии нового агропарка «Усадьба», который появился на территории села Именьково в Лаишевском районе республики.

Известно, что площадь «Усадьбы» составляет 1 тыс. квадратных метров. Хабипов отметил, что этот район с годами превратился из сельскохозяйственного в индустриально-промышленный. По его мнению, сегодня люди стремятся употреблять экологически чистую, деревенскую продукцию. А в агропарке для этого есть все возможности.

Также на открытии присутствовал и глава района Ильдус Зарипов. Он подчеркнул, что теперь в республике существует еще один современный комплекс, где есть все необходимое для поддержки и развития МСП в области сельского хозяйства.

Здесь, по его словам, «сельхозпроизводитель и потребитель могут дополнять друг друга, внося свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности республики». Кроме того, он выделил преимущество покупателя, который имеет возможность приобретать продукцию фермеров без посредников, выигрывая в цене и качестве продуктов.

Более того, Зарипов сообщил, что открытие агропарка позволило создать в селе Татарстана около 40 новых рабочих мест. 

КВ
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