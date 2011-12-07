Врачи Татарстана прооперировали двухмесячного ребенка, родившегося с двумя языками

В официальном аккаунте Детской республиканской клинической больницы в Инстаграме рассказали о еще одной успешной операции. На этот раз пациентом стал двухмесячный малыш, родившийся со вторым языком.

По сообщению медицинского учреждения, никаких проблем у малыша с кормлением, дыханием и со сном не было. Позже в ротовой полости ребенка родители заметили неизвестное образование, после чего обратились к врачам в ДРКБ. Однако те ничего необычного при обследовании не заметили, но назначили дополнительные. Тогда медики решили провести осмотр под наркозом.

«При эндоскопическом методе осмотра в носоглотке выявлено образование на толстой ножке, исходящее из задней небной дужки и располагающееся очень аккуратно в носоглотке. Образование было подвижное, вытянув его, мы увидели, что на конце ножки сформирован… настоящий язык», — рассказала заведующая ЛОР-отделением ДРКБ Елена Лучкина.

После удаления нароста, специалисты отправили материал на морфологическое исследование. Оно показало, что образование действительно состоит из тканей языка. Изучив медицинскую литературу, врачи выяснили, что столкнулись с редчайшей аномалией, которая называется «Хористия».

Отмечается, что если бы операция не была проведена, язык мог бы расти и дальше, формируя затруднение носового дыхания. Благодаря бдительности родителей и слаженной работе команды врачей ребенок не столкнулся с более серьезными последствиями.

«Если бы это образование легко смещалось в ротовую полость и даже ниже, то ребенок мог погибнуть», — заключила врач.