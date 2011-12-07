Жители Татарстана стали меньше использовать свои автомобили

«Сколько километров в год вы наезжаете в среднем?» Такой опрос среди водителей России провел автомобильный сайт drom.ru.

Половина российских водителей на этот вопрос ответило, что они проезжают не более 15 тысяч км в год.

Эксперты автопортала отмечают, что автовладельцы стали меньше использовать личные машины. Например, если 10 лет назад россияне активно разъезжали по городу и путешествовали по своему и соседним регионам, то сейчас основной маршрут — «дом-работа» и плюс поездки в пригород на природу, на дачу и в торговые центры.

Похожая статистика и в Республике Татарстан. По данным за 2020 год почти половина — 48,7% опрошенных ответила, что проезжает не более 15 тысяч км в год. А десять лет назад, в 2010-м году, в «пятнашку» укладывались лишь 31,7% опрошенных татарстанских водителей.