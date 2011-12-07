«Продешевили»: так ли выгодна сделка СИБУРа и ТАИФа как кажется?

Сделка СИБУРа и ТАИФа стала одной из самых обсуждаемых за последнее время в Татарстане. Но теперь компании наконец-то смогли договориться. На днях состоялось подписание соглашений, в которых определены условия слияния. Согласно документам, сделка пройдет в два этапа. На первом акционеры ТАИФа получат 15% доли в СИБУРе в обмен на контрольный пакет акций ТАИФа.

Оставшийся пакет акций будет приобретен компанией из Тобольска досрочно при помощи займа ­— размещения биржевых облигаций на $3 млрд. В течение нескольких дней СИБУР рассчитывает консолидировать 100% акций ТАИФа. О том, насколько выгодно это слияние, и чего от него ожидать, в своем Telegram-канале разбирался экономический обозреватель Альберт Бикбов.

Вспомним ТАИФ в 2008 году: холдинг готовился к IPO и собирался разместить как минимум 25% акций в Москве и Лондоне. Альберт Шигабутдинов, генеральный директор холдинга, тогда заявлял в интервью газете «Ведомости», что, по мнению международных оценщиков, «компания стоит не менее $14 млрд».

И что сейчас? За 100% акций холдинга ТАИФ заплатили всего лишь $3 млрд, да и то бумажками-облигациями, которые еще необходимо как-то продать. Вы скажете: «А как же 15% СИБУРа, тоже выплачиваемым по сделке. Ведь это солидный пакет для принятия решений и для продажи?» Но никакого солидного пакета для решений на собрании акционеров СИБУРа здесь нет.

В любой момент (особенно к IPO) может быть проведена дополнительная эмиссия акций СИБУРа, которая размоет 15% компании, оформленных на владельцев ТАИФа, до неприлично низких значений. Будем говорить прямо: 15% СИБУРа — это про миноритарных акционеров, на права и мнения которых в России клали прибором. Продать этот пакет просто так они тоже не смогут — только по согласованию сверху и тем, на кого покажут и по цене, по какой разрешат. Как когда-то за копейки в 2002 году бывший владелец СИБУРа Яков Голдовский, сидя в тюремной камере.

То есть суть продажи СИБУРу — за ТАИФ получить всего $3 млрд облигациями? Да «Татнефть» бы выплатила все кэшем, а не облигациями и эфемерными миноритарными пакетами! Проблемы с сырьем? Так ни «Татнефть», ни СИБУР их не решат — для этого необходимо «Газпрому» тащить трубу из ЯНАО в Татарстан, что дорого и не вписывается в другие проекты «Газпрома». Тогда зачем продали СИБУРу? И на таких кабальных условиях? "Татнефть" купила бы ТАИФ за живые деньги и могла бы еще доплатить сверху. Продешевили. Вот и весь расклад. Продешевили.



