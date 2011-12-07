«Комсомол не просто возраст. Комсомол - моя судьба!»

Вчера в Казани, в театре оперы и балета им. М.Джалиля, состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. На праздник были приглашены около 900 человек - бывшие комсомольцы разных поколений, сыгравшие значительную роль в жизни нашей республики и страны. Самому старшему гостю - 92 года, самому младшему - 46 лет.На вечере состоялась премьера документального фильма «Даешь!» о комсомольских стройках в Татарстане. Свои лучшие номера представили Государственный камерный хор РТ, духовой оркестр танкового училища, ВИА «Веселые волгари» и другие творческие коллективы. Всем ветеранам комсомола были вручены памятные нагрудные значки «100 лет ВЛКСМ».Праздничный вечер продолжил череду мероприятий, посвященных вековому юбилею ВЛКСМ. Среди них - издание книги об истории татарстанского комсомола, детско-юношеский фестиваль комсомольской песни. 24 октября в Национальном музееРеспублики Татарстан открылась выставка «История комсомола - история страны». В экспозиции представлены подлинные плакаты того времени, гимнастерки, буденновки, пробитые пулей комсомольские билеты, военная форма разных лет…- В фондах музея много материалов по истории комсомола. Собрана большая коллекция плакатов разных лет - в них вся история страны: события Гражданской и Великой Отечественной войн, ликвидация безграмотности и восстановление страны, БАМ и КамАЗ, освоение целины, стройотрядовское движение. Советский плакат удивительно лаконично, емко и образно передает дух эпохи, каждого исторического периода, - рассказала заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального музея РТ Светлана Измайлова. - В экспозиции представлены фотографии, мемориальные вещи одного из первых комсомольцев Х.Гарбера, ученого-химика с мировым именем Гильма Камая, поэта-героя Мусы Джалиля, первого секретаря Татарского обкома ВЛКСМ в 1963 - 1969 годы Раиса Беляева и других известных людей, для которых комсомол стал важной вехой в жизни.Есть на выставке экспонаты, рассказывающие о первом директоре нашего музея - Владимире Михайловиче Дьяконове. Он был не только комсомольцем, но и стоял у истоков создания пионерской организации республики. Именно он начал активно вести работу по формированию коллекций, связанных с историей комсомола.Для многих комсомол стал школой лидерства. Это были молодые люди, которые горели искренним желанием приносить пользу стране, имели высокую степень ответственности, вели других за собой.Тысячи комсомольцев ехали на БАМ, целину. Они ехали не за благами и комфортом, ехали со стремлением стать первопроходцами, сделать жизнь лучше. Это был удивительный энтузиазм, о котором еще многие годы будут вспоминать и говорить.На выставке представлены и материалы о современных молодежных организациях, продолжающих традиции комсомольского движения: «Молодая гвардия», «Лига студентов», «Волонтеры Победы», «Снежный десант».Людям старшего поколения выставка напомнит их молодость, а сегодняшние школьники и студенты смогут узнать много интересного о страницах непростой истории нашей страны. Возможно, многих из них пример бабушек, дедушек, мам и пап заставит задуматься о своем месте в жизни современной России.