3 ноября стартует международная акция «Большой этнографический диктант»

«Большой этнографический диктант» проводится в России уже пять лет подряд. И с каждым годом количество участников акции увеличивается. Например, прошлом году во всем мире было открыто 5800 площадок для проведения этой акции, и диктант написали 454 тысяч человек, живущих в разных странах.

В этом году в рамках «Большого этнографического диктанта» впервые проходит конкурс на лучшего этноблогера. Его инициатор — Министерств национальной политики Удмуртии. В конкурсе несколько номинаций. Авторы самых интересных постов получат возможность бесплатно пройти обучение на онлайн-курсе по блогингу. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.