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Музей-заповедник «Казанский Кремль» представил в Тюмени уникальные Кораны

В экспозиции представлены рукописные и печатные издания Корана, а также переводы священной книги мусульман на японский, китайский, урду, суахили, французский, финский, сербско-хорватский, и другие языки мира.

В Тюмени, в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, открылась выставка «Коран - притяжение гармонии» из фондов Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».

В экспозиции представлены рукописные и печатные издания Корана, а также переводы священной книги мусульман на японский, китайский, урду, суахили, французский, финский, сербско-хорватский, и другие языки мира. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

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