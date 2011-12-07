Музей-заповедник «Казанский Кремль» представил в Тюмени уникальные Кораны

В Тюмени, в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, открылась выставка «Коран - притяжение гармонии» из фондов Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».

В экспозиции представлены рукописные и печатные издания Корана, а также переводы священной книги мусульман на японский, китайский, урду, суахили, французский, финский, сербско-хорватский, и другие языки мира. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.