В центре «Эрмитаж – Казань» откроется выставка, посвященная Екатерине Великой

В экспозиции будут представлены известные парадные портреты императрицы, мемориальные вещи, принадлежавшие Екатерине Великой и членам императорской семьи. Как сообщают сотрудники центра «Эрмитаж — Казань», некоторые экспонаты были специально отреставрированы для этой выставки, и будут демонстрироваться впервые.

Первые экскурсии проведет автор концепции и куратор выставки — старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Бахарева. Также в рамках выставки подготовлена просветительская программа лектория Государственного Эрмитажа. Куратор выставки Наталья Бахарева прочитает цикл лекций об императрице Екатерине Великой, ее окружении.

Открытие выставки запланировано на 7 ноября.