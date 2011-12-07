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В центре «Эрмитаж – Казань» откроется выставка, посвященная Екатерине Великой

Выставка «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи» расскажет не только о судьбе императрицы, ее придворной и семейной жизни, но об основных исторических событиях, произошедших в период ее правления.

В экспозиции будут представлены известные парадные портреты императрицы, мемориальные вещи, принадлежавшие Екатерине Великой и членам императорской семьи. Как сообщают сотрудники центра «Эрмитаж — Казань», некоторые экспонаты были специально отреставрированы для этой выставки, и будут демонстрироваться впервые.

Первые экскурсии проведет автор концепции и куратор выставки — старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Бахарева. Также в рамках выставки подготовлена просветительская программа лектория Государственного Эрмитажа. Куратор выставки Наталья Бахарева прочитает цикл лекций об императрице Екатерине Великой, ее окружении.

Открытие выставки запланировано на 7 ноября.

КВ
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