Жительница Зеленодольска стала участницей реалити-шоу «Модель XL»

Жительница Зеленодольска Екатерина Ростовцева вошла в число 12 участниц реалити-шоу «Модель XL». Об этом пишет портал Zpravda.ru.

«Папа умер, когда мне было 18 лет, и нам с мамой приходилось „крутиться“. Особенно запомнился опыт работы на „Русском радио“ в Чебоксарах. Потом родила сына и снова все поменялось. Я нашла себя в сфере туризма. Вот уже 12 лет отправляю людей на отдых. Я в разводе, у меня двое чудесных деток: Ян и Ксюша. Мне постоянно хочется расти и развиваться, осваивать новые профессии», — рассказала Екатерина.

В модельный бизнес она пришла, когда окончила школу «Я клипмейкер» в Казани. После этого она попала в проект «Я топ модель Plus size», который тоже проходил в столице РТ, а уже потом подала анкету на шоу «Модель XL».

«Все члены жюри потрясающие, поддержали и приняли очень хорошо. Даже дали второе имя на проекте „Русская Тесс Холлидей“ (известная американская модель плюс-сайз — прим. ред.). По условиям контракта не могу рассказать больше, но вы сами можете увидеть. Смотрите проект „Модель XL“ на телеканале „Ю“ по субботам в 18.00», — поделилась девушка.