Урожай «гроздьев гнева» в Татарстане снять не удалось

К такому выводу пришли участники научно-практического межрегионального семинара «Проведение комплексного мониторинга межэтнических и межконфессиональных отношений в Российской Федерации: методология, методика и социальная практика», состоявшегося в минувший понедельник. Работа семинара прошла в Доме дружбы народов Татарстана.В широкомасштабном форуме приняли участие ученые, эксперты, священнослужители из Москвы, Казани, Самарской, Омской и Ульяновской областей, республик Башкортостан и Чувашия, Ханты-Мансийского автономного округа.Организатором неординарного события в столице Татарстана выступила Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN) по инициативе Института этнологии и антропологии РАН.Темой встречи и главным объектом жарких дебатов и обсуждений стала публикация Центра изучения национальных конфликтов (ЦИНК) «Гроздья гнева». Согласно спорным утверждениям авторов рейтинга под этим хлестким названием в Татарстане постепенно накаляется, доходя чуть ли не до критического, уровень межэтнической напряженности - вслед за традиционно неспокойными республиками Северного Кавказа. Так, например, по данным авторов этого исследования, в Татарстане насчитывается три тысячи ваххабитов. Вот выдержка из «Гроздьев гнева»: «В Татарстане власти обнародовали данные соцопросов, по которым в республике насчитывается около 60 тысяч салафитов. Еще 4% сочувствующих, т.е. где-то 80 тысяч людей, которые склоняются к этому течению. Итого 150 тысяч потенциальных экстремистов и террористов на территории Республики Татарстан, из них многие уже не потенциальные, а действующие».Авторы доклада просят обратить на это внимание, предлагают упредить дальнейшее ухудшение ситуации и повлиять на ее ход с помощью властных структур республики. Однако представители научной общественности, собравшиеся на форум в Казани, не согласны с такими выводами. По мнению выступавших, доклад не имеет под собой твердой и унифицированной научной основы.Более того, в ходе крайне эмоциональных дискуссий прозвучал и такой вопрос. А есть ли вообще целесообразность во вбросе в массовое общественное мнение подобных «Гроздьев гнева»? По принципу «не буди лихо, пока оно тихо». Зачем раскачивать лодку под именем Татарстан с многонациональным населением на ее борту? Кому от этого будет лучше и кто выиграет в результате? Сторонние силы, стремящиеся раздуть свечу мира в республике в полыхающий пожар? Так образно прозвучали некоторые из вопросов, адресованные авторам нашумевшего на всю страну доклада. Кстати, что оказалось весьма ценным для форума, авторы исследования «Гроздья гнева» лично прибыли на семинар в Казань, так что дебаты шли не заочно, а в прямом диалоге, порой переходящем в жаркие споры представителей ученого мира.Так, по мнению многочисленных оппонентов представителей омского ЦИНКа, главные постулаты доклада «Гроздья гнева» не отражают реальное положение вещей и наносят вред реализации государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов», которая решает вопросы в такой хрупкой и деликатной теме.Итогом встречи дня стало достижение хрупкого консенсуса. Авторы доклада «Гроздья гнева» согласились учесть указанные коллегами допущенные методологические ошибки в ходе своих будущих социологических исследований. Эксперты из числа их оппонентов в свою очередь признали, что система мониторинга межэтнических и межконфессиональных отношений в регионах требует совершенствования. В России с каждым годом увеличивается количество центров изучения межэтнических конфликтов. Причем каждый из них старается позиционировать себя как весомый и подкрепленный мнением экспертов. Но результаты их исследований разительно отличаются. От этого и возникают сомнения в достоверности информации, которая при этом может привести к серьезным необратимым последствиям.Как сделать, чтобы такие рейтинги стали отражением реальной действительности? Вот какие предложения выдвинули участники прошедшего в Казани форума по оценке межэтнических и межконфессиональных отношений.В своем итоговом заявлении они отметили, что залогом стабильности и поступательного экономического, политического и социального развития Российской Федерации является укрепление единства и сплочения российской гражданской нации, основанной на признании ее многокультурности, и поддержание межэтнического и межконфессионального мира и согласия как в целом в стране, так и в ее регионах.Однако в последнее время деятельность отдельных общественных организаций, исследовательских центров и некоторых экспертов зачастую носит деструктивный характер и оказывает дестабилизирующее воздействие на обстановку как в отдельных российских регионах, так и в целом по стране.В связи с этим представителям органов государственной власти, научному сообществу, средствам массовой информации рекомендовано активнее противодействовать проникновению нетрадиционных для страны идеологий и религиозных течений, попыткам расколов внутри традиционных конфессий, внедрению чуждых духовных идей. Необходимо направить совместные усилия на внедрение позитивного потенциала традиционных конфессий Российской Федерации для укрепления единства российской нации, развития межконфессионального диалога, подчеркнули в своем итоговом заявлении участники казанского форума.Кроме того, по мнению экспертов, необходимо обратить внимание на совершенствование государственной миграционной политики Российской Федерации в направлении стимулирования притока высококвалифицированных рабочих кадров, использования просветительских и воспитательных методов для снижения антимигрантских настроений в российском обществе.А особое внимание, по мнению участников форума в Казани, следует уделить совершенствованию форм и методов просветительской и воспитательной работы с молодежью, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и повышение ее гражданской ответственности. Сейчас главная задача в этом направлении - предотвращение проникновения в молодежную среду экстремистских и антиобщественных настроений, отмечается в итоговом документе форума.