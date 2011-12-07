Ребята с ограниченными возможностями сдали нормы ГТО

В субботу в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона прошел всероссийский фестиваль «День инклюзивного спорта. ГТО без границ», сообщает пресс-служба мэрии Казани. В ходе фестиваля 50 ребят с ограниченными возможностями сдали 10 упражнений норм ГТО. Так, они пробежали стометровку, полосу препятствий, бросок медицинбола весом 1 кг из-за головы из положения сидя или лежа и другие. Пока ребята сдавали нормы, их родители осваивали навыки скандинавской ходьбы. Татарстан стал седьмым регионом, принявшим фестиваль.