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Ребята с ограниченными возможностями сдали нормы ГТО

В мероприятии приняли участие 50 детей и подростков.
В субботу в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона прошел всероссийский фестиваль «День инклюзивного спорта. ГТО без границ», сообщает пресс-служба мэрии Казани. В ходе фестиваля 50 ребят с ограниченными возможностями сдали 10 упражнений норм ГТО. Так, они пробежали стометровку, полосу препятствий, бросок медицинбола весом 1 кг из-за головы из положения сидя или лежа и другие. Пока ребята сдавали нормы, их родители осваивали навыки скандинавской ходьбы. Татарстан стал седьмым регионом, принявшим фестиваль.
КВ
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