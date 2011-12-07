Подтвердить статус предпенсионера теперь можно дистанционно

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, для подачи заявки на получение справки, необходимо войти в Личный кабинет гражданина при помощи пароля и логина учетной записи на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения - Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать.

Напомним, что гражданам предпенсионного возраста законодательно установлен ряд льгот и мер социальной поддержки - налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости. Рассчитывать на их получение льгот могут граждане, подтвердившие свой статус предпенсионера справкой.