Татарскую свадьбу прошлых веков представят в России

Артисты ансамбля представят программу «Туган ил» («Родная сторона») во Владимире, Москве и Чебоксарах. В концерт войдет и премьера музыкально-хореографического спектакля «Туй» («Свадьба»). Как рассказал автор сценария и режиссер программы, художественный руководитель Госансамбля песни и танца РТ, народный артист РТ Айрат Хаметов, спектакль основан на фольклорно-этнографических материалах казанских и сибирских татар конца XIX — начала ХХ века. Чтобы с исторической и художественной достоверностью показать свадебные обряды той эпохи, создатели спектакля провели настоящую исследовательскую работу с архивными документами. Специально для премьеры было сшито около 300 костюмов по историческим материалам. Для оркестра закуплены этнические инструменты, чтобы как можно ярче отразить особенности того времени.

Организация гастролей в период непростой эпидемиологической ситуации требует особого внимания. По словам директора Госансамбля песни и танца РТ Юрия Жукова, во время турне будут соблюдаться все санитарные требования. Закуплены средства для дезинфекции, маски. Также будет регулярно проводиться термометрия. Гастроли стали возможны благодаря поддержке Министерства культуры России и Росконцерта.

После завершения турне программу «Туган ил» можно будет увидеть на сцене театра им. Г.Камала.