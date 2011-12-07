Татарстанец был осужден за попытку убить беременную от него девушку

Парень 19 лет из Азнакаевского района попытался убить 14-летнюю девушку, узнав, что та беременна от него, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, молодые люди познакомились в соцсети. Через некоторое время девушка забеременела, о чем и сообщила молодому человеку. Избив девушку, парень попытался ее девушку, после чего отвез бездыханную девушку в багажнике к оврагу, бросил ее туда и забросал листьями.

К счастью, девушка выжила, пришла в себя и сумела выйти на дорогу, откуда ее доставили в больницу.

Молодой человек был признан виновным, суд приговорил его к 9 годам и 1 месяцу заключения в колонии строго режима.