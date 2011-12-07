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Таттехмедфарм: Из-за того, что татарстанцы скупают все подряд, в аптеках дефицит лекарств

Представители предприятия посоветовали татарстанцам не заниматься самолечением и принимать лекарства, прописанные врачом.

Из-за того, что татарстанцы скупают все подряд лекарства, в аптеках стал возможен дефицит, заявил замгендиректора по аптечному складу ГУП «Таттехмедфарм» Ильшат Мингазутдинов. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«При первых симптомах нужно обязательно обращаться к врачу. Только он должен назначать лечение. Самолечение опасно при любых инфекциях, при коронавирусе это опаснее в разы», — заметил спикер.

По словам Мингазутдинова, не в каждой аптеке республики можно найти нужный препарат. Больше всего ощущается нехватка противовирусных препаратов. 

КВ
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