Таттехмедфарм: Из-за того, что татарстанцы скупают все подряд, в аптеках дефицит лекарств

Из-за того, что татарстанцы скупают все подряд лекарства, в аптеках стал возможен дефицит, заявил замгендиректора по аптечному складу ГУП «Таттехмедфарм» Ильшат Мингазутдинов. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«При первых симптомах нужно обязательно обращаться к врачу. Только он должен назначать лечение. Самолечение опасно при любых инфекциях, при коронавирусе это опаснее в разы», — заметил спикер.

По словам Мингазутдинова, не в каждой аптеке республики можно найти нужный препарат. Больше всего ощущается нехватка противовирусных препаратов.