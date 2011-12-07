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В Казани объявят имена победителей конкурса «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез»

Ожидается, что в мероприятии примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Традиционный праздник родословной «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез» проводит Государственный комитета РТ по архивному делу. В этом году завершающий этап конкурса пройдет 28 ноября в Татарском Государственном Академическом театре им. Г. Камала.  

Ожидается, что в мероприятии примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По информации пресс-службы Государственного комитета РТ по архивному делу, в финал вышли 6 семей, который стали победителями в зональных этапах конкурса. Каждая семья представит национальные блюда и костюмы, ценные для них предметы, которые бережно передаются из поколения в поколение, «визитную карточку» «Знакомьтесь, моя семья, мой род!».

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