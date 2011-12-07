В Казани объявят имена победителей конкурса «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез»

Традиционный праздник родословной «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез» проводит Государственный комитета РТ по архивному делу. В этом году завершающий этап конкурса пройдет 28 ноября в Татарском Государственном Академическом театре им. Г. Камала.

Ожидается, что в мероприятии примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По информации пресс-службы Государственного комитета РТ по архивному делу, в финал вышли 6 семей, который стали победителями в зональных этапах конкурса. Каждая семья представит национальные блюда и костюмы, ценные для них предметы, которые бережно передаются из поколения в поколение, «визитную карточку» «Знакомьтесь, моя семья, мой род!».