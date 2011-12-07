Более ста детей из Татарстана поедут на главную елку страны

Более 100 юных татарстанцев поедут на главную елку страны, которая пройдет завтра в Москве. Об этом на брифинге в Доме правительства сказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.«26 декабря, в Москве, в государственном Кремлевском дворце пройдет главная елка страны. В ней примут участие 104 юных татарстанца: победители всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований», — сказала Фазлеева.Она добавила, что главная елка Татарстана пройдет сегодня в «Татнефть Арене». На нее приедут порядка 8 тыс. детей от семи до 17 лет. Они увидят шоу «Возвращение сказки», построенное на сказках Габдуллы Тукая. В представлении участвуют около тысячи артистов и певцов. Хедлайнером республиканской елки станет певица Юлианна Караулова, которая приезжала в Казань на гала-концерт фестиваля «Добрая волна».