На открытие WorldSkills Kazan 2019 приедут 500 российских и зарубежных звезд

В церемонии открытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 примут участие более 500 российских и зарубежных артистов. Во время открытия соревнований также пройдет парад участников из более чем 60 стран мира. Продюсером церемонии стал народный артист России, композитор Игорь Крутой. Открытие мирового первенства пройдет в столице Татарстана 22 августа 2019 года. Закроется чемпионат 27 августа 2019 года.