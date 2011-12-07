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На открытие WorldSkills Kazan 2019 приедут 500 российских и зарубежных звезд

Торжественная церемония пройдет в столице Татарстана 22 августа следующего года.
В церемонии открытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 примут участие более 500 российских и зарубежных артистов. Во время открытия соревнований также пройдет парад участников из более чем 60 стран мира. Продюсером церемонии стал народный артист России, композитор Игорь Крутой. Открытие мирового первенства пройдет в столице Татарстана 22 августа 2019 года. Закроется чемпионат 27 августа 2019 года.
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