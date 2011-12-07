В новогодние праздники горожанам обещают усиленную уборку мусора

Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, в составе этих бригад 250 работников, в их распоряжении 100 единиц спецтехники и автотранспорта. По сравнению с обычными днями количество дежурных бригад и техники увеличено в два раза.Для казанцев единой диспетчерской службой по Казани является сервис «Открытая Казань». Оставить заявку можно, обратившись на сайт «Открытая Казань» или позвонив в единую диспетчерскую службу по телефону 236-41-23. Подробная информация с контактными данными опубликована на сайте городского комитета ЖКХ.Управляющие компании также обеспечат максимальное количество бригад и круглосуточную работу дежурного персонала подрядных организаций. Телефоны диспетчерских служб указаны на сайтах управляющих организаций и информационных стендах в многоквартирных домах.В праздничные дни вывоз мусора из многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых застроек будет осуществляться ежедневно. С 31 декабря по 2 января традиционно отмечается большое скопление бытовых отходов, поэтому вывоз будет проводиться в усиленном режиме. В новогодние каникулы особое внимание будет уделяться безопасности, запланированы антитеррористические мероприятия в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Уже проведена проверка подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов, а также ревизия запирающих устройств. Все выявленные замечания оперативно отработаны с управляющими компаниями. Обходы помещений будут продолжаться в течение всех праздников. В организациях жилищно-коммунальной сферы проведен дополнительный инструктаж с персоналом и усилена охрана режимных объектов.