Где встретить Новый год? Об особенностях аренды в праздники

Спрос и цены

Следует понимать, что ряд факторов поспособствовал значительному повышению спроса на новогоднюю аренду недвижимости в Татарстане. Большинство из них связано с пандемией коронавирусной инфекции в стране и мире.

Первый фактор — ограничительные меры, связанные с проведением различных массовых мероприятий и работой сфер общепита и развлечений. Да, в Татарстане они не столь суровы, как в Москве или Санкт-Петербурге, но провести новогоднюю ночь в ресторане стало значительно сложнее. Альтернативой корпоративу стала аренда большого загородного дома.

Кроме того, из-за введения строгих ограничительных мер в Москве и Питере их жители планируют провести новогодние праздники там, где ограничения помягче. Так, Татарстан готовится принять большое количество туристов. На минувшей неделе председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, по предварительным данным Ассоциации отелей Казани и РТ, средняя загрузка казанских отелей на период новогодних праздников уже составляет около 80%, что сопоставимо с аналогичными показателями прошлых лет. Как правило, с 3 по 5 января загрузка в отелях Казани составляет 94%. При этом туристы далеко не всегда предпочитают гостиницы, часто выбирают краткосрочную аренду квартир.

По данным аналитического центра портала недвижимости «Циан», в Казани на рынке новогодней аренды квартир представлено 1,1 тысячи лотов — на 27% больше, чем годом ранее. При этом средняя стоимость съема установилась на уровне 5320 рублей за сутки.

По данным портала «Авито Недвижимость», спрос на аренду загородных домов значительно вырос уже в ноябре. К середине декабря он превысил показатели прошлого года на 55%. На момент написания материала на сайте «Авито Недвижимость» было размещено 229 объявлений о сдаче дома, еще 149 можно было найти на портале «Циан». Цена аренды в среднем составляет 6 — 10 тысяч рублей за сутки, однако на агрегаторах объявлений можно найти куда более дорогостоящие предложения. Также следует учитывать, что в новогодние праздники арендодатели готовы сдать дом на срок не менее двух — трех суток.

Советы по аренде

Найти подходящую квартиру или дом можно как самостоятельно — посредством сайтов объявлений и соцсетей, так и обратившись к риелтору. Последние берут за свои услуги определенную комиссию, но выступают в роли посредника и могут взять на себя часть рисков при заключении сделки.

Очевидно, что место встречи праздника лучше осмотреть заранее. При этом следует обратить внимание на многие бытовые мелочи, такие как количество спальных мест, стульев и посуды, наличие хорошего отопления и другие.

Следует понимать, что даже краткосрочная аренда несет финансовые риски для обеих сторон, поэтому сделку нужно скреплять договором. При его заключении необходимо ознакомиться с документами, подтверждающими право сдачи в аренду, в противном случае существует опасность нарваться на мошенников.

При заключении договора также важно отобразить такие детали, как ценное имущество, его количество и состояние, возможные обстоятельства досрочного расторжения договора, а также потенциальные штрафные санкции для обеих сторон. Важно уточнить, входит ли в обязанности арендатора проведение уборки перед тем, как покинуть жилье.

Оплачивая аренду, рекомендуется взять у получателя письменную расписку о получении средств. У арендатора могут потребовать обеспечительный платеж для компенсации возможных убытков или неустойки при нарушении условий аренды. При отсутствии таковых платеж возвращается арендатору по окончании действия договора.

Удобная альтернатива

Снять жилье в новогодние праздники — дело ответственное и не всегда простое. Альтернативным сценарием проведения праздника может стать посещение базы отдыха. Провести праздники среди природы подальше от городской суеты дорогого стоит.

Очевидным плюсом здесь станет отсутствие необходимости заниматься готовкой и уборкой, так как эти хлопоты берет на себя персонал базы отдыха. То же самое и с досугом. В новогоднюю ночь вам предложат банкет, концертную программу и праздничный салют. Впрочем, и в остальные дни предлагается немало различных активностей. Это могут быть лыжные прогулки, катание на коньках, поездки на снегоходах, бассейн, баня, бильярд, экскурсии, фильмы, дискотеки и многое другое. Некоторые базы специализируются на организации рыбалки, что станет несомненным плюсом для любителей такого досуга.

Как правило, базы отдыха предлагают два периода заезда. Первый — с 31 декабря по 2 января. Это время пика цен, стоимость отдыха одного человека составляет 7 — 20 тысяч. С 3 по 10 января цены, как правило, демократичнее — в среднем 2,5 — 7 тысяч рублей в сутки на человека.