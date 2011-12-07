Живые елки казанцы стали покупать реже

Это подтверждает и официальная статистика. Согласно данным Казанского филиала Федерального агентства лесного хозяйства «Рослесинфорг», в этом году в Татарстане планируется продать 9,5 тысячи новогодних елей, выросших в республике. Это на 21% меньше показателя прошлого года.

Корреспонденты «Казанских ведомостей» отправились на Московский рынок Казани, чтобы оценить уровень спроса и цены на зеленые красавицы.

Если внутри центрального лабаза рынка уже царит предновогодняя суета, то на улице, в торговых елочных рядах продавцы явно скучают. Тем не менее редкие покупатели, целенаправленно пришедшие за живой зеленой красавицей, уходят с покупками.

Продавцы из соседней Марийки предлагают на выбор ели, сосны и пихты, а также симпатичные пушистые веточки с шишками. Вот довольная приобретением бабуля, обхватив перевязанную шпагатом сосенку высотой с ее рост, поясняет:

— Внуку! Маленький еще, ему все интересно будет — потрогать веточки-колючки, почувствовать аромат живого дерева. Искусственное — это уж совсем не то. Порадую малыша, родителям-то некогда по рынкам ходить, да потом еще наряжать надо. Вот вместе с ним и нарядим!

Сосенку бабушка купила за 400 рублей. Елки дороже — за елочку полметра высотой просят 500 рублей. Цена высокой ели, под потолок, — от 2 до 3 тыс. рублей.

Самые дорогие — пихты. Они, конечно, красивей обычных елей, пушистей, и, по словам продавцов, согревшаяся в квартире пихта испускает букет ароматов настоящего леса. Недаром же опытные банщики с удовольствием используют пихтовые веники. Небольшое деревце из веток пихты, сантиметров 30 высотой, уже на подставке из деревянного кругляша, обойдется в 500 рублей. И стоит отметить, выглядит такое новогоднее украшение очень симпатично и уютно. Его запросто можно поставить и на обычный стол — места много не займет.

Пушистые зеленые веточки с шишками можно купить за 150 — 200 рублей.

Здесь же сразу предлагаются и подставки (кругляки из дерева) по сотне рублей за штуку.

— Да, покупателей на наш товар пока немного, — подтверждают продавцы зеленым товаром. — Но, во-первых, до Нового года еще целая неделя, а елки традиционно стараются покупать за несколько дней до праздника, чтобы дольше простояли. И еще раз хочется напомнить: ставьте елочку по возможности подальше от источника тепла и сухости — телевизора и батарей. Она тогда будет дольше радовать вас, и осыпаться иголки начнут попозже.

Кстати, неподалеку от елочных рядов, на вещевом уличном рынке, можно купить и искусственную елку. Цена такой елки, например, 170 см высотой, тоже кусачая — 4200 рублей.

Кстати, по нашим наблюдениям, за живой елкой чаще подходили покупатели с детьми. Все же ребенку, в отличие от практичных взрослых, нужно почувствовать аромат настоящей хвои, увидеть упавшие на пол, но настоящие иголочки, встретиться, пусть и в таком виде, с загадочным лесом из сказок. А какая же новогодняя сказка без настоящей елки?

Добавим еще немного любопытной статистики. Кроме приготовленных для продажи почти 10 тыс. елей в Татарстане подготовили к продаже и 31,5 тонны хвойных лап деревьев, также выращенных в нашей республике. Для сравнения: в прошлом году новогодних деревьев было продано 11,3 тысячи, а лап — 36,5 тонны.

Важная деталь. В Татарстане новогодние ели на продажу выращивают в специальных питомниках и на плантациях, так что их вырубка не наносит ущерба лесам. Общая площадь покрытых лесом земель в Татарстане — 1,3 млн га, или 17,5% от площади региона. Из них хвойные породы занимают 277,5 тыс. га.