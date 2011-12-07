Метшин о Центре амбулаторной травматологии: Это – космический корабль

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил новый Центр амбулаторной травматологии и ознакомился с тем, как протекает там работа, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Конечно, это — космический корабль. У меня мама работала в здравоохранении, в ЦРБ. И это колоссальное отличие в том, какое оборудование было у врачей тогда и какое сейчас», — заметил Метшин.

Медучреждение оснащено новейшим оборудованием. Специалисты здесь могут проводить артроскопию, УЗИ суставов, использовать в работе современный рентгенодиагностический комплекс. Все результаты снимков врачи получают сразу на компьютер, уточнил главврач горбольницы № 18 Ринат Залалдинов.

Пациентов в травмпункте принимают 17 человек: врачи-травматологи, врачи-рентгенологи, рентгенлаборант, медсестры и другой персонал. Сейчас все специалисты проходят обучение по ультразвуковой диагностике суставов.

Центр площадью 470 кв. м построен при Центральной городской клинической больнице № 18 Медучреждение работает круглосуточно. Обратиться туда могут жители Вахитовского, Приволжского и Советского районов.