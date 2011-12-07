Минниханов встретился с муфтием ДУМ РТ

Президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с муфтием ДУМ РТ Камилем хазратом Самигуллиным и и. о. ректора Болгарской исламской академии Айнуром Тимерхановым в своем кабинете в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи с муфтием были подняты вопросы подготовки и организации предстоящих в 2021-м и последующих годах мероприятий, включая 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией (2020 год).

На встрече с и. о. ректора Академии Минниханов интересовался перспективами развития образовательного учреждения и вопросами совершенствования научно-образовательной и духовно-просветительской деятельности вуза.

Напомним, ДУ РТ и ДУМ РФ являются одними из учредителей Болгарской исламской академии.