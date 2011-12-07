Пассажир такси в Альметьевске остался недоволен стоимостью поездки

В Альметьевске пьяный клиент разгромил автомобиль такси, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 57-летний водитель прибыл на заказ и, несмотря на маловменяемое состояние пассажира, довез его до нужного дома. Клиент отказался оплачивать поездку, так как счел ее стоимость завышенной. Разгорелся конфликт, в ходе которого пассажир начал наносить удары водителю, а затем принялся за автомобиль. Он разбил 2 зеркала заднего вида, и оставил вмятины на дверях легковушки. Ущерб эксперты оценили в 116 тыс. рублей. Нападавшим оказался 40-летний местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ.