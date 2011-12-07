В Казани продолжат строить площадки для занятий спортом

Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, наибольшее количество универсальных спортивных площадок располагается в Вахитовском и Приволжском районах - 31. В Авиастроительном и Ново-Савиновском - 22 площадки, Советском - 20, Кировском и Московском районах - 20.В прошлом году в Казани возвели 12 спортивных площадок. Финансирование работ обошлось в сумму свыше 44 млн рублей. Среди этих объектов 5 мини-футбольных полей на территориях общеобразовательной школы №22, ИУЭиФ КФУ, спортивного комплекса «Олимпиец», ледовой арены «Баско», на улице Клары Цеткин.Также были оборудованы три универсальные волейбольно-баскетбольные площадки на территориях общеобразовательных школ №113 и 100, детского оздоровительного лагеря «Пламя». У гимназии №5 и школы №100 появились уличные тренажерные площадки. На территории гимназии №5 и лицея №35 построили две хоккейные коробки с искусственным покрытием, оснащенные теплыми раздевалками и трибунами.В рамках социальных программ с участием федерального бюджета в Дербышках в 2018 году построили плавательный бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе «Ракета». На территории спортивной школы «Савиново» и на стадионе «Локомотив» оборудовали два новых футбольных поля с искусственным покрытием. Строительство этих объектов обошлось в 210 млн рублей, большая часть из которых - свыше 162 млн рублей - из республиканского бюджета. Несмотря на то что в республике нет пока специальной программы по капитальному ремонту спортивных сооружений, работы в этом направлении в Казани ведутся. В прошлом году отремонтировали бассейн ДЮСШ «Касатка», футбольное поле ДЮСШ«Стрела» и детский оздоровительный центр «Экран». Общая сумма выполненных работ - свыше 55 млн рублей.По числу стадионов Казань лидирует среди российских городов-миллионников. За 10 лет их количество возросло в 1,5 раза. Сейчас в столице Татарстана свыше 2 тысяч спортивных сооружений - это 15 стадионов, 381 спортзал, 63 плавательных бассейна, 623 нестандартных спортивных сооружения.