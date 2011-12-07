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В казанском храме открываются бесплатные компьютерные курсы

В казанском храме открываются бесплатные компьютерные курсы
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, бесплатные курсы компьютерной грамотности откроются при храме преподобного Серафима Саровского, занятия начинаются сегодня и будут проходить каждый вторник с 11 часов. Слушателям курсов предлагают освоить базовые навыки работы за компьютером: использование интернета и графических редакторов. Особо приветствуются на курсах пожилые люди.
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