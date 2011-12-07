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В Нижнекамском филиале МФЦ можно получить биометрический паспорт

В МФЦ начали оказывать новую услугу.
В Нижнекамском филиале МФЦ можно получить биометрический загранпаспорт, сообщает официальный сайт НМР. Выдача документов осуществляется с 8 до 12 часов. Размер госпошлины за выдачу такого паспорта составляет 5 тыс. рублей. Преимуществом загранпаспорта с биометрическими данными является повышенная степень защиты информации.
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