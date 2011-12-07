2 марта в Казани пройдет бесплатный мастер-класс по скрапбукингу

В рамках проекта «Мастерская добрых дел» в Центре детского творчества Вахитовского района научат изготавливать открытки по технике скрапбукинга, сообщается на сайте мэрии Казани.

Занятие рассчитано на взрослых. Оно будет проводиться в 15.00. Для участия необходимо предварительно записаться по следующему номеру: +7(843)236-65-61.

Мэрия Казани напоминает, скрапбукинг – это вид рукодельного искусства по изготовлению открыток и предметов интерьера, при их создании используются различного вида украшения. Обучиться данной технике можно по следующему адресу: ул.Калинина, 3.