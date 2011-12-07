Казанские врачи сообщили о состоянии эвакуированных россиян

Главврач РКБ РТ Марат Гатауллин рассказал о состоянии прибывших восьми россиян с круизного лайнера Diamond Princess. По словам доктора, все они находятся в хорошем самочувствии, повышенной температуры нет. Об этом он сообщил агентству «РИА Новости».

Как заявил Гатауллин, для наблюдения и комфортного пребывания в больнице созданы все условия. У поступивших пациентов нет катаральных проявлений. В больнице ведется ежедневный лабораторный контроль. Он отметил, что состояние здоровья медицинского персонала также находится под присмотром. У всех сотрудников имеются средства индивидуальной защиты.

Ранее «Казанские Ведомости» писали о том, у троих пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус.