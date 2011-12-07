Минниханов встретился с легендой «Рубина»

Сегодня утром президент Рустам Минниханов встретился со спортсменом Гёкденизом Караденизом. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

На встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия в части популяризации ЗОЖ и поддержки детского спорта. После чего спортсмен оставил для президента автограф на майке со своим номером № 61. В свой черед, Минниханов предложил передать сувенир — как памятный подарок школе-интернату № 4 в Казани.

Позже глава Татарстана опубликовал фото со спортсменом в своем в Instagram, подписав его как «с легендой «Рубина».

Гекдениз Карадениз — турецкий футболист, который выступал за ФК «Рубин» с 2008 по 2018 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок России, а также два раза стал обладателем Суперкубка страны.

Ранее «КВ» писали, что экс-футболист «Рубина» попросил мэра Казани помочь в благоустройстве двора мечети.