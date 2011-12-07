Празднование Масленицы пройдет на Лебяжьем 1 марта

Традиционные праздничные гуляния с блинами, народными забавами и сжиганием чучела Масленицы пройдут 1 марта в казанском лесопарке Лебяжье. Участие в праздничной программе в этом году примет популярная певица Виктория Дайнеко. Об этом сообщается на портале мэрии Казани.

Концертно-развлекательная программа начнется в 10:00, а сжигание чучела состоится в 13:00 по московскому времени. Как сообщает администрация Кировского и Московского районов, в программе также запланировано выступление российской исполнительницы Виктории Дайнеко.

Добраться до лесопарка можно будет на следующих маршрутах автобуса: №36, №46 и №72. Всего до остановки «Лебяжье» будут курсировать 72 автобуса, среднее ожидание составит не более 10 минут.

А для гостей на личном автомобиле предусмотрены бесплатные парковочные места вдоль Горьковского шоссе.